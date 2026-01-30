Tesla Motors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tesla Motors hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 134,34 Milliarden BRL – eine Minderung von 10,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 150,07 Milliarden BRL eingefahren.

Umsatzseitig wurden 529,77 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Tesla Motors 526,64 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at