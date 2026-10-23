Tesla öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tesla hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22,00 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 34,54 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42 064,24 Milliarden ARS im Vergleich zu 37 324,83 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at