Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Elektro-Sattelschlepper 14.09.2026 18:10:00

Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus

Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus

Tesla will seinen Elektro-Sattelschlepper Semi im kommenden Jahr nach Europa bringen.

Die Übergabe der ersten Fahrzeuge an europäische Kunden soll 2027 beginnen, wie der US-Autobauers auf der IAA Transportation in Hannover mitteilte. Weitere Einzelheiten zum Marktstart in Europa sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

In Europa debütiert den Angaben nach zunächst die Standard-Ausführung. Sie schafft mit einer Batterieladung etwa 550 Kilometer. An Schnellladestationen soll der E-Lkw innerhalb von 30 Minuten bis zu 60 Prozent seiner Reichweite nachladen können. Das Fahrzeug ist für ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen ausgelegt. Zum Vergleich: Für die Variante mit größerer Batterie gibt Tesla in den USA eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern an.

Tesla Semi kommt Jahre später

Der Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in größeren Stückzahlen lief schließlich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den Vereinigten Staaten wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern PepsiCo ausgeliefert.

In Europa tritt der Tesla-Lkw gegen Konkurrenzprodukte von europäischen Herstellern wie Daimler Truck, MAN, Scania, Volvo, Iveco und Renault an. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer hatte den Semi auch bereits auf der IAA vor zwei Jahren ausgestellt. Die Nutzfahrzeugmesse wird am Dienstag offiziell eröffnet und dauert bis Sonntag.

Die Tesla-Aktie notiert am Montag an der NASDAQ zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 362,79 US-Dollar.

/jwe/DP/jha

HANNOVER (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-CEO Elon Musk sieht KI schon Ende 2027 bei digitalen Aufgaben vor Menschen

Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
04.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 314,25 -0,36% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen