Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Elektro-Sattelschlepper
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14.09.2026 18:10:00
Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus
In Europa debütiert den Angaben nach zunächst die Standard-Ausführung. Sie schafft mit einer Batterieladung etwa 550 Kilometer. An Schnellladestationen soll der E-Lkw innerhalb von 30 Minuten bis zu 60 Prozent seiner Reichweite nachladen können. Das Fahrzeug ist für ein Gesamtzuggewicht von 40 Tonnen ausgelegt. Zum Vergleich: Für die Variante mit größerer Batterie gibt Tesla in den USA eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern an.
Tesla Semi kommt Jahre später
Der Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in größeren Stückzahlen lief schließlich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den Vereinigten Staaten wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern PepsiCo ausgeliefert.
In Europa tritt der Tesla-Lkw gegen Konkurrenzprodukte von europäischen Herstellern wie Daimler Truck, MAN, Scania, Volvo, Iveco und Renault an. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer hatte den Semi auch bereits auf der IAA vor zwei Jahren ausgestellt. Die Nutzfahrzeugmesse wird am Dienstag offiziell eröffnet und dauert bis Sonntag.
Die Tesla-Aktie notiert am Montag an der NASDAQ zeitweise 0,70 Prozent tiefer bei 362,79 US-Dollar.
/jwe/DP/jha
HANNOVER (dpa-AFX)
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|314,25
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