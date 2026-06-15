Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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15.06.2026 10:25:55
Tesla presented misleading ‘Full Self-Driving’ safety data to European regulators
Researchers interviewed by Reuters said Tesla’s figures are highly misleadingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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