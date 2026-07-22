CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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22.07.2026 22:15:17

Tesla Profit Falls Even as Car Sales Rebound

The company is selling more cars, but the company’s profit was down because of price cuts and higher expenses.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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