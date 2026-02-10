Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
10.02.2026 08:47:20
Tesla profit slumps amid lower EV sales, AI spending surge
With increased competition and heavy attention on the antics of the company's CEO, Tesla's core electric vehicle business has faltered in the past year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!