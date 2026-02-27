Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Ambitionierte Pläne
|
27.02.2026 17:05:00
Tesla prüft Produktion von Cybercab und Optimus in Europa - Aktie verliert
Musk: Cybercab und Optimus auch in Europa geplant
In diesem Jahr soll die Fertigung des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab ohne Lenkrad und Pedale beginnen. Tesla will 2026 auch die Produktion des Roboters Optimus starten. Der Firmen-Chef hatte in Aussicht gestellt, dass sie bis Ende 2027 "der Öffentlichkeit" zum Verkauf angeboten werden könnten. "Wenn alles gut läuft, werden wir den Cybercab und den Optimus voraussichtlich auch in Europa produzieren", sagte Musk. "Der Tesla Semi, der schwere Lkw von Tesla, wird ebenfalls in Europa gefertigt."
Tesla will beim autonomen Fahren Nummer eins werden
Bisher hat Tesla nur einige fahrerlose Robotaxis in der texanischen Stadt Austin im Einsatz, die noch von Aufpassern im Beifahrersitz begleitet wurden. Musk plant, dass Tesla in wenigen Jahren die Nummer eins beim autonomen Fahren und Robotaxis sein soll. Die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo betreibt in mehreren US-Städten fahrerlose Wagen. Umstritten ist, ob es genug Sicherheit bringt, beim autonomen Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mit Kameras auszukommen. Das bisherige Kerngeschäft von Tesla, der Verkauf von Autos, schrumpft derzeit. In Grünheide bei Berlin steht die einzige Autofabrik des Elektroautobauers in Europa.
Die Tesla-Aktie zeigt sich an der NASDAQ 1,26 Prozent tiefer bei 403,51 US-Dollar.
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)
|
27.02.26
|Tesla: Der schmutzige Betriebsratswahlkampf in der deutschen Gigafabrik (Spiegel Online)
|
26.02.26
|Tesla-Aktie, SpaceX, xAI: Musk führt fünf Zukunftsbranchen gleichzeitig an (finanzen.at)
|
26.02.26
|Tesla und IG Metall einigen sich vor Gericht - Aktie dennoch in Rot (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft rügt Tesla-Chef Musk als 'undemokratisch' (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Gewerkschaft rügt Tesla-Chef Musk als 'undemokratisch' (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Darum will Elon Musk in Korea expandieren (finanzen.at)