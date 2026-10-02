Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.10.2026 15:43:32
Tesla Q3 Deliveries Rise Q-o-Q
(RTTNews) - Tesla Inc. (TSLA) Friday said it delivered 486,532 vehicles in the third quarter, up from 480,126 vehicles in the second quarter but down from 497,099 vehicles a year ago.
Model 3/Y deliveries declined to 478,237 vehicles from 481,166 a year ago, while deliveries of other models fell to 8,295 vehicles from 15,933.
Production increased to 464,391 vehicles from 451,758 in the second quarter and 447,450 a year ago.
Model 3/Y production rose to 457,387 vehicles from 435,826 a year ago, while production of other models fell to 7,004 vehicles from 11,624.
On the Nasdaq, Tesla shares rose nearly 4% in morning trade at $367.28.
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
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|Tesla Neutral
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|02.10.26
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|Tesla Neutral
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|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
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|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|328,90
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