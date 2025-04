Tesla-Quartalszahlen nach Rückgang der Auslieferungen

AUSTIN (dpa-AFX) - Geschäftszahlen von Tesla werden am Dienstag (ab 22.30 Uhr MESZ) zeigen, wie sich der Rückgang der Auslieferungen in den vergangenen Monaten auf die Finanzen des Elektroauto -Herstellers auswirkte. Tesla brachte von Januar bis März rund 13 Prozent weniger Autos zu Käufern als ein Jahr zuvor.

Marktexperten sehen dafür vor allem zwei Gründe. Zum einen fiel in das Quartal der Generationswechsel beim wichtigsten Tesla-Fahrzeug, dem Kompakt-SUV Model Y. Zum anderen aber erkennen sie Schaden für die Marke durch die kontroversen politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk .

Marktbeobachter dürften auf die Telefonkonferenz gespannt sein, in der sich Musk Fragen zu den Quartalszahlen stellt. In der Vergangenheit überspielte er oft schwächere Ergebnisse mit Versprechen großer Erfolge in der Zukunft. So behauptet er, dass Roboter und selbstfahrende Autos den Konzern zum mit Abstand wertvollsten Unternehmen der Welt machen können./so/DP/he