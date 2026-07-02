Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
02.07.2026 22:07:01
Tesla Quarterly Deliveries Jump 25%. Here’s Why the Stock Fell Anyway.
After several quarters of a struggling electric vehicle (EV) business, Tesla (NASDAQ:TSLA) finally delivered results that one would have expected the market to like.The company reported over 480,000 EV deliveries in the second quarter of the year, up 25% year over year. The number also beat Wall Street consensus estimates of 406,000.Despite the beat, Tesla stock closed the day down 7.5%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!