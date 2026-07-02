Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.07.2026 00:33:55
Tesla quarterly deliveries set record, but firm’s shares down 7.5% despite positive result
It delivered 480,126 vehicles worldwide in the second quarter, a 25% jump from the year-earlier periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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