07.01.2026 04:00:00

Tesla Recently Saw EV Deliveries Decline Nearly 16%. However, Investors Are Focusing Their Attention Elsewhere

The electric vehicle maker and robotaxi company Tesla (NASDAQ: TSLA) recently reported its EV deliveries for the fourth quarter of 2025. Once again, the numbers showed a stark decline from the prior year, as the electric vehicle market continues to suffer during the transition under the Trump administration, which has eliminated several incentives for the industry.However, investors are largely looking past these concerns and focusing on other aspects of Tesla's business, which they hope will be material drivers of the stock in the years to come.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
05.01.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.01.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

