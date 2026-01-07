Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.01.2026 04:00:00
Tesla Recently Saw EV Deliveries Decline Nearly 16%. However, Investors Are Focusing Their Attention Elsewhere
The electric vehicle maker and robotaxi company Tesla (NASDAQ: TSLA) recently reported its EV deliveries for the fourth quarter of 2025. Once again, the numbers showed a stark decline from the prior year, as the electric vehicle market continues to suffer during the transition under the Trump administration, which has eliminated several incentives for the industry.However, investors are largely looking past these concerns and focusing on other aspects of Tesla's business, which they hope will be material drivers of the stock in the years to come.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|367,45
|-0,64%