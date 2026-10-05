Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.10.2026 00:11:55
Tesla Reports Quarterly Production and Delivery Figures. Here's What It Means for Investors
Tesla's (NASDAQ: TSLA) valuation is less dependent on car sales, but the figures are still important for the reasons I will highlight in this video.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 2, 2026. The video was published on Oct. 4, 2026.
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Nachrichten zu Tesla
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03.10.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Dan Ives sieht mögliche Fusion mit SpaceX (finanzen.at)
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02.10.26
|Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Wie belastbar ist die Robotaxi-Story? (finanzen.at)
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02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar (dpa-AFX)
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02.10.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.10.26
|Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
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02.10.26
|Tesla deliveries fall 2% as US consumers buy fewer EVs (Financial Times)
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Analysen zu Tesla
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|339,00
|0,40%