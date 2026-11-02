Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.11.2026 13:03:21
Tesla Rival NIO's October Deliveries Sink 15%
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