BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

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29.04.2026 10:04:10

Tesla Rivals Geely, BYD Report Double-Digit Profit Decline In First Quarter 2026 Amid Revenue Shortfall, Foreign Exchange Volatility

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