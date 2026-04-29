BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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29.04.2026 10:04:10
Tesla Rivals Geely, BYD Report Double-Digit Profit Decline In First Quarter 2026 Amid Revenue Shortfall, Foreign Exchange Volatility
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