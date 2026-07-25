Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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25.07.2026 18:37:00
Tesla Sank 15% on Its Q2 Miss. Wall Street's Average Price Target Now Implies 29% Upside.
Tesla (NASDAQ: TSLA) shareholders had a rough Thursday. Shares of the electric car maker sank about 15% following the company's second-quarter report, closing at $319.69 -- near the bottom of a 52-week range that runs from $297.82 to $498.83.But Wall Street barely budged. The average analyst price target on the stock sits near $412 as of this writing, about 29% above Thursday's close. And across the 44 analysts covering the company, the consensus rating is still a buy.That's quite a gap. So is the drop a buying opportunity, or is Wall Street just slow to mark down a story it has believed in for years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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