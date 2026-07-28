Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 12:34:00
Tesla scheitert mit Abhörvorwurf gegen IG-Metall-Vertreter
Tesla wirft einem IG Metall-Vertreter vor, er habe eine Betriebsratssitzung heimlich mitgeschnitten. Die gerichtliche Prüfung seines Laptops fand keinen Beleg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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