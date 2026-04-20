Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.04.2026 00:23:33
Tesla settles wrongful death lawsuit over crash that killed Florida teenager
[WASHINGTON] Billionaire entrepreneur Elon Musk’s Tesla has settled a wrongful death lawsuit in Florida stemming from a 2018 high-speed crash that killed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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