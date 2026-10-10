Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
10.10.2026 12:48:00
Tesla Shares Surge: What's Driving the Latest Rally
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock surged 7.5% over the past month, outpacing the S&P 500's 1.3% gains, as of this writing.
Tesla's shares got a boost from the company's better-than-expected electric vehicle (EV) deliveries, which reached 486,532 for the third quarter (ended Sept. 30), compared with Wall Street's consensus estimate of 461,100.
While that was good news for current Tesla investors, the company's expensive valuations and EV headwinds should give potential buyers pause before loading up on Tesla stock.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.