Tesla Shares Surge: What's Driving the Latest Rally

Tesla (NASDAQ: TSLA) stock surged 7.5% over the past month, outpacing the S&P 500's 1.3% gains, as of this writing.

Tesla's shares got a boost from the company's better-than-expected electric vehicle (EV) deliveries, which reached 486,532 for the third quarter (ended Sept. 30), compared with Wall Street's consensus estimate of 461,100.

While that was good news for current Tesla investors, the company's expensive valuations and EV headwinds should give potential buyers pause before loading up on Tesla stock.

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