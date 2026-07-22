Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 22:38:41
Tesla shares tumble 11% after discounts hit profits
Capital expenditures more than doubled as company accelerates pivot to semiconductors, autonomous taxis and humanoid robotsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Tesla
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20:04
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18:25
|AKTIE IM FOKUS 2: Tesla sacken ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube' (dpa-AFX)
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18:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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16:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Tesla auf 'Kaufen' - Fairer Wert 385 Dollar (dpa-AFX)
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16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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12:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
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11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
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11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)