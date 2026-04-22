Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
23.04.2026 00:44:34
Tesla sharply increases spending plans as Elon Musk funds AI and robotic dreams
The company is in the middle of one of the most expensive bets in its historyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:02
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
16:45
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)
|
13:20
|ROUNDUP: Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
11:05
|Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Tesla auf 475 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06:23