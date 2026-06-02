Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.06.2026 16:18:33
Tesla Sheds $75 Billion In Market Cap After Sam Altman Targets Optimus
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