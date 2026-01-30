30.01.2026 06:31:29

Tesla: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tesla hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,920 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,72 Milliarden CAD im Vergleich zu 35,95 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,79 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Tesla 132,50 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 133,83 Milliarden CAD umgesetzt worden.

