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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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13.08.2026 21:00:00
Tesla soll Streikenden in Schweden Geld gegeben haben, damit sie aufhören
In einem drei Jahre währenden Arbeitskampf wollte eine schwedische Gewerkschaft Tesla in einen Tarifvertrag zwingen. Jetzt gibt die Organisation auf – angeblich möchte niemand mehr streiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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