Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.06.2026 16:54:00
Tesla steigert Auslieferungen aus Shanghai im Mai um 39 Prozent
Tesla auf Erholungskurs: Nach einer Erhöhung seiner E-Autoproduktion im chinesischen Shanghai um rund ein Drittel im April stieg sie im Mai um 39 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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