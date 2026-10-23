Tesla stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tesla hat am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,31 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,26 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 38,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at