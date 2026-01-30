Tesla Aktie

Tesla Stock Dips as Investors Weigh Its Fourth-Quarter Results: Is This a Buying Opportunity?

Initially, when electric-car maker Tesla (NASDAQ: TSLA) released its fourth-quarter results, the stock popped. But shortly after the market opened on Thursday, the stock's return for the day turned negative. This has added to the stock's weakness in recent weeks. As of this writing, the stock is down more than 11% over the past month.The stock's volatility following the earnings report exemplifies the bifurcated takeaway from Tesla's latest quarterly update.On one hand, Tesla reported a surge in its active supervised full self-driving subscriptions (FSD). Further, it announced plans for its autonomous ride-sharing service, which is still in testing phases, to roll out to seven more major cities in the first half of 2026. And Tesla also said it expects to begin production of a humanoid robot before the end of the year.
