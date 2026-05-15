Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.05.2026 19:13:29
Tesla Stock Down 6% YTD As Wall Street Mood Shifts From Promises To Performance
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