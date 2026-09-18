Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.09.2026 17:38:02

Tesla Stock Fell After Its Last 4 Delivery Reports, Even a Big Beat. Here's What History Says to Expect in October.

Over the past year, Tesla (NASDAQ:TSLA) has handed investors four quarterly delivery reports, and its stock fell on the day of every one of them.

That includes July 2, when the electric-car maker reported 480,126 second-quarter deliveries, about 74,000 more than analysts were expecting, and shares dropped about 7% anyway.

These weren't bad market days, either. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) finished close to flat on all four dates. The selling was about Tesla.

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