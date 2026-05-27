Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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27.05.2026 23:08:00

Tesla Stock Gets Wall Street Upgrade on Robotaxi Potential

Tesla (NASDAQ: TSLA) is a stock that divides Wall Street analysts, with Piper Sandler, Canaccord Genuity, and Wedbush in the bullish camp currently, with respective price targets of $500, $450, and $600; while UBS and Barclays take a more skeptical view with their respective $364 and $360 targets. The stock closed Tuesday at $434.It remains to be seen which camp is right, but we do know that in the near term, the robotaxi rollout will determine the stock's fate. Here's what to expect. Canaccord analyst George Gianarikis recently raised his price target on the stock, partly because the company is derisking its supply chain with large-scale investments in semiconductors, lithium refineries, battery production, and other factory investments. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Waffenruhe im Iran-Krieg fragil: Dow wenig verändert erwartet -- ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend tiefer
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