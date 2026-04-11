Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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11.04.2026 10:12:00

Tesla Stock Investors Just Got Good News From Wall Street Analysts About Robotaxis

Tesla (NASDAQ: TSLA) is having another difficult year. Deliveries increased just 6% in the first quarter, missing expectations for the second consecutive time, as demand remained sluggish amid intensifying competition and the expiration of federal tax credits.That news comes on the heels of a disastrous last year. In 2025, Tesla lost its position as the global leader in electric car sales, and deliveries, revenue, and earnings declined as the company navigated headwinds related to CEO Elon Musk's politics and President Donald Trump's tariffs.Tesla stock is currently down 29% from its high. But shareholders recently got good news from Wall Street analysts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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