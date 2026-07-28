Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 02:38:54
Tesla Stock is Crashing! (If only there were someone to caution investors about the overvaluation)
Investors in Tesla (NASDAQ: TSLA) stock are down 30% in 2026, and they are missing out on double-digit gains in broader market indexes.*Stock prices used were the afternoon prices of July 24, 2026. The video was published on July 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Nach Bilanz-Einbruch: Cathie Wood steigt bei Tesla-Aktie groß ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus: Kommt jetzt der Musk-Megakonzern? Analyst sieht Fusion fast als sicher (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|Tesla-Aktie knickt zweistellig ein: Erlöse gesteigert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)