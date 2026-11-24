Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.11.2026 09:34:02
Tesla Stock Is on Track for Only Its 3rd Losing Year Since Its 2010 IPO. Here's What Happened After the Other 2.
Tesla (NASDAQ:TSLA) stock surged on Monday, Nov. 23, climbing with the broader market two days after the company started rolling out version 15 of its Full Self-Driving (Supervised) software to some users. Even so, at around $385 as of this writing, shares are about 14% under the $449.72 where they finished 2025.
The stock might still close the gap. But unless it rises about 17% before the year ends, 2026 will be only Tesla's third losing calendar year since it started trading in June 2010. (Its initial public offering was priced at $17 a share, and the stock ended that first year well above it.)
The other two were 2016, when shares dropped around 11%, and 2022, when they lost about 65%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|350,35
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex kann die Gewinnzone nicht verteidigen. Der DAX verliert unterdessen leicht. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.