Tesla (NASDAQ:TSLA) stock surged on Monday, Nov. 23, climbing with the broader market two days after the company started rolling out version 15 of its Full Self-Driving (Supervised) software to some users. Even so, at around $385 as of this writing, shares are about 14% under the $449.72 where they finished 2025.

The stock might still close the gap. But unless it rises about 17% before the year ends, 2026 will be only Tesla's third losing calendar year since it started trading in June 2010. (Its initial public offering was priced at $17 a share, and the stock ended that first year well above it.)

The other two were 2016, when shares dropped around 11%, and 2022, when they lost about 65%.

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