Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.04.2026 23:05:00
Tesla Stock Is Outrageously Cheap. Here's Why There Could Be Another 100% in Upside Potential.
From some perspectives, Tesla (NASDAQ: TSLA) looks outrageously expensive. For example, its shares trade at nearly 14 times sales. For comparison, Rivian, another popular electric vehicle (EV) stock, trades below 4 times sales. To be clear, I'm a big fan of Rivian. I think shares are ridiculously cheap with 1,000% upside potential. But I also think Tesla shares are cheaper than a first glance indicates.That's because the EV maker is chasing growth opportunities that few of its competitors can target. One opportunity in particular could add at least $1 trillion in value to the company's market cap, resulting in nearly 100% upside potential from today's prices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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