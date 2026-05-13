Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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14.05.2026 01:31:00

Tesla Stock Is Soaring. Is the $10 Trillion Robotaxi Story Finally a Buy?

Shares of electric vehicle and energy specialist Tesla (NASDAQ: TSLA) have come roaring back. After spending most of the year in the red, the stock has climbed about 26% over the past month, with shares trading at about $445 as of this writing.One catalyst for the stock recently has been Tesla's Robotaxi story. Bulls argue that Tesla's autonomous ride-sharing network -- which Ark Invest's Cathie Wood has speculated could eventually represent a $10 trillion global opportunity -- is finally gaining some significant traction. With unsupervised rides now happening in Texas and more cities on the way, there's good reason to be excited about the stock. But has it run up too much?Tesla Robotaxi car. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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