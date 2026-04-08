Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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08.04.2026 11:05:00
Tesla Stock Pulled Back 26.2% After a Monster Run. Is It Time to Buy the Dip?
Tesla's (NASDAQ: TSLA) valuation can seem a little confusing. Even after a sharp decline, shares still trade at nearly 14 times sales. Rivian, another EV stock, trades at just over 3 times sales.To be clear, I'm still a big fan of Rivian stock. I think it's clearly undervalued. But that doesn't mean I think Tesla stock is overvalued. In fact, there's reason to believe Tesla could add another $1 trillion to its market cap over the next few years by targeting two key areas of growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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