Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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28.08.2026 04:51:01

Tesla Stock Sits Nearly 30% Below Its High and Still Trades at 330 Times Earnings

Tesla (NASDAQ:TSLA) trades at about $355 as of this writing, about 29% below its 52-week high of $498.83. For most stocks, a decline that deep leaves the shares meaningfully cheaper.In one narrow sense, it has here. But Tesla still costs about 330 times earnings.Has the decline made the stock cheaper on any measure the business supports? I don't think so. Here's a closer look at why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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