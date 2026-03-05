Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
05.03.2026 21:05:00
Tesla Stock's Bold Strategic Shift Could Signal Major Opportunity
Tesla (NASDAQ: TSLA) is in the midst of an ambitious transformation. While the company isn't abandoning its core electric vehicle (EV) business, it's becoming far less central to the stock's long-term growth outlook.At the end of January, CEO Elon Musk announced that Tesla was shutting down production of its Model S and Model X vehicles. The company's Fremont factory is being transitioned to produce Optimus humanoid robots. Musk is betting big that humanoid robots and robotaxis will be massive winners for the company and power strong gains for its stock.
Analysen zu Tesla
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|4,00
|8,11%
|Tesla
|350,10
|0,34%
