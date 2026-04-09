Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.04.2026 03:39:00
Tesla Stock's Rough Year Continues. Time to Buy the Stock?
Tesla (NASDAQ: TSLA) shareholders are enduring a difficult stretch. And management's first-quarter delivery results failed to reverse the negative momentum, as the electric vehicle maker missed Wall Street's expectations.The stock is down almost 24% year to date.It's not surprising that shares are having a tough time. The underlying data reveals a business currently experiencing volume weakness across its two most important segments as it plans to ramp up spending to invest in an array of growth initiatives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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