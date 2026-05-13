Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.05.2026 12:42:00
Tesla stockt Personal für Batteriezellfertigung in Grünheide auf
US-Elektroautobauer Tesla plant mit mehr Leuten in Grünheide und will wohl knapp 250 Millionen Dollar investieren. Ab 2027 sollen in dem Werk Batteriezellen und Elektroautos an einem Standort produziert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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