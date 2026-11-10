Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
10.11.2026 20:59:23
Tesla to 'wind down' production of flop Cybertruck
Elon Musk's electric pickup for the future will start to be consigned to the past next year. The Cybertruck's bulk and crude shape meant it could only pass regulatory standards in more permissive markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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