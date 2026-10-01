Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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01.10.2026 13:00:00
Tesla Trades at 350 Times Earnings. Here's What Has to Be True for That to Make Sense.
Tesla (NASDAQ: TSLA) stock currently trades at about 350 times earnings. That's a towering premium to other automotive stocks. Ford Motor Company (NYSE: F), for example, trades at just 11 times earnings.
Many competing pure-play electric vehicle (EV) stocks don't currently generate profits, making them difficult to compare on an earnings basis to Tesla. On a revenue basis, however, Tesla currently trades at 13 times sales. Rivian (NASDAQ: RIVN), meanwhile, trades at just 3.2 times sales, while Lucid Group (NASDAQ: LCID) hovers at less than 1 times sales.
Any way you look at it, Tesla stock trades at a premium to its various peer groups.
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Nachrichten zu Tesla
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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30.09.26
|Elon Musk klärt auf: Dafür steht das Tesla-Logo wirklich (finanzen.at)
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29.09.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.09.26
|Tesla-Aktie verliert: Gehaltserhöhung von bis zu fünf Prozent für Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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28.09.26
|ROUNDUP: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent (dpa-AFX)
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25.09.26
|SpaceX pivots away from space (Financial Times)
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23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|317,95
|0,73%