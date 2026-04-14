Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Analystenstimme
|
14.04.2026 17:03:00
Tesla: UBS korrigiert negative Einschätzung nach oben - Aktie höher
Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Teslahabe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse.
Die Tesla-Aktie gewinnt zeitweise an der NASDAQ 2,72 Prozent auf 362,01 US-Dollar.
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Bildquelle: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
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