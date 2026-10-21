Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
E-Autobauer unter der Lupe 21.10.2026 22:52:00

Tesla überrascht positiv beim Cashflow - Aktie trotz Gewinneinbruch höher

Tesla überrascht positiv beim Cashflow - Aktie trotz Gewinneinbruch höher

Hat Tesla die Erwartungen erfüllt? Die neuen Quartalszahlen zeigen, wie der Elektroautobauer beim Gewinn je Aktie und Umsatz abgeschnitten hat.

Der Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal 2026 einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet. Gleichzeitig übertraf das Unternehmen beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten und überraschte mit einem positiven freien Zahlungsmittelfluss. Der Umsatz blieb mit 28,05 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) nahezu auf Vorjahresniveau. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Tag vor der Zahlenvorlage Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss mit der ebenfalls von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX bestätigt.

Tesla übertrifft Gewinnerwartungen im Quartal

Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,48 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 0,45 Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte Tesla auf bereinigter Basis 0,50 Dollar je Aktie erzielt. Der Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, sank im Jahresvergleich um rund 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal 2025 hatte er noch 1,373 Milliarden Dollar betragen.

Tesla-Umsatz stagniert

Die Erlöse erreichten 28,046 Milliarden US-Dollar nach 28,095 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damit blieb der Umsatz nahezu unverändert. Der von Tesla veröffentlichte Analystenkonsens lag bei 28,341 Milliarden Dollar. Gegenüber dieser Prognose blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück.

Das dritte Quartal 2025 war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. Viele Interessenten in den USA wollten die Prämie noch nutzen, weshalb Teslas Auslieferungen damals auf 497.099 Fahrzeuge gestiegen waren. Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Positiver Cashflow überrascht Analysten

Beim freien Zahlungsmittelfluss (FCF) erzielte Tesla einen Mittelzufluss von 1,531 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut dem veröffentlichten Konsens mit einem Mittelabfluss von rund 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Damit fiel der FCF deutlich besser aus als erwartet. Der operative Cashflow lag bei 6,263 Milliarden Dollar, die Investitionsausgaben beliefen sich auf 4,732 Milliarden Dollar.

Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund 1,5 Prozent zu.

Strategisch will Musk Tesla stärker auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter ausrichten. Das Unternehmen bleibt jedoch weiterhin auf seine bestehenden Geschäftsbereiche angewiesen, darunter den Verkauf von Elektroautos. /so/DP/he

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verloren

Bildquelle: kovop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 343,25 3,34% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden Handel stärker -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen