Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|E-Autobauer unter der Lupe
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21.10.2026 22:52:00
Tesla überrascht positiv beim Cashflow - Aktie trotz Gewinneinbruch höher
Tesla übertrifft Gewinnerwartungen im Quartal
Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,48 US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 0,45 Dollar gerechnet. Im Vorjahresquartal hatte Tesla auf bereinigter Basis 0,50 Dollar je Aktie erzielt. Der Nettogewinn, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, sank im Jahresvergleich um rund 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Im dritten Quartal 2025 hatte er noch 1,373 Milliarden Dollar betragen.
Tesla-Umsatz stagniert
Die Erlöse erreichten 28,046 Milliarden US-Dollar nach 28,095 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Damit blieb der Umsatz nahezu unverändert. Der von Tesla veröffentlichte Analystenkonsens lag bei 28,341 Milliarden Dollar. Gegenüber dieser Prognose blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen zurück.
Das dritte Quartal 2025 war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. Viele Interessenten in den USA wollten die Prämie noch nutzen, weshalb Teslas Auslieferungen damals auf 497.099 Fahrzeuge gestiegen waren. Im dritten Quartal 2026 lieferte Tesla 486.532 Fahrzeuge aus, rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Positiver Cashflow überrascht Analysten
Beim freien Zahlungsmittelfluss (FCF) erzielte Tesla einen Mittelzufluss von 1,531 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut dem veröffentlichten Konsens mit einem Mittelabfluss von rund 4,5 Milliarden Dollar gerechnet. Damit fiel der FCF deutlich besser aus als erwartet. Der operative Cashflow lag bei 6,263 Milliarden Dollar, die Investitionsausgaben beliefen sich auf 4,732 Milliarden Dollar.
Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um rund 1,5 Prozent zu.
Strategisch will Musk Tesla stärker auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter ausrichten. Das Unternehmen bleibt jedoch weiterhin auf seine bestehenden Geschäftsbereiche angewiesen, darunter den Verkauf von Elektroautos. /so/DP/he
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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