Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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02.10.2026 15:43:38
Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an
AUSTIN (dpa-AFX) - Die Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Quartal gesunken - lagen aber über den Erwartungen von Analysten. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer brachte laut einer Mitteilung vom Freitag 486.532 Elektrofahrzeuge zu den Kunden - rund zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit knapp 464.000 ausgelieferten Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie legte in New York um fast vier Prozent zu.
Das dritte Quartal des Vorjahres war von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag. In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen aber zum Teil ausbauen.
Musk hat angekündigt, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld aber noch weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden./so/men
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|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
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|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|328,90
|4,20%
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