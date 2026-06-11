Tesla und autonomes Fahren: Experte spricht von entscheidendem Fortschritt - Aktie fester

Die Debatte um autonomes Fahren hat einen neuen Impuls erhalten: Ein Analyst von Piper Sandler zeigt sich mit Blick auf Tesla besonders optimistisch.

• Analyst sieht Tesla FSD nahe Level 4• Daten & Nutzung deuten auf starke Fortschritte hin• Kursziel signalisiert kräftiges Aufwärtspotenzial

Piper Sandler-Analyst Alexander Potter sorgt derzeit mit einer bemerkenswert optimistischen Einschätzung für Teslas Full Self-Driving (FSD) für Aufmerksamkeit. So schrieb der Experte laut "MarketWatch" am Mittwoch, dass der US-Elektroautobauer technologisch deutlich weiter sei als öffentlich eingeräumt werde. Tatsächlich habe der Konzern von Elon Musk laut Potter das "Self-Driving-Puzzle" im Kern bereits gelöst.

FSD ist "quasi Level 4" trotz offizieller Level-2-Einstufung

Potters bullishe Interpretation weicht damit deutlich von der offiziellen Darstellung ab. Denn Tesla selbst klassifiziert sein Full Self-Driving (FSD) als Level-2-System nach der SAE-Skala. Das bedeutet: Fahrer müssen jederzeit aufmerksam bleiben und die Kontrolle übernehmen können.

Der Piper Sandler-Analyst argumentiert jedoch laut "MarketWatch", dass die Realität bereits näher an Level 4, der zweithöchste Kategorie der SAE-Skala, liege - zumindest unter den meisten Bedingungen. Als Level-4-System wird hochautomatisiertes Fahren bezeichnet, bei dem das Fahrzeug vollständig selbstständig agiert, ohne dass der Mensch eingreifen muss. Unter Umständen könne sogar auf Pedale und Lenkrad verzichtet werden, schreibt die Nachrichtenseite.

Argumente für die optimistische Einschätzung

Potter stützt seine These auf mehrere Beobachtungen aus Produktnutzung und Unternehmensdaten. Dabei hebt er besonders die zunehmende praktische Leistungsfähigkeit der FSD-Versionen im Alltag hervor. So berichtet er laut "MarketWatch" von einer eigenen Langstreckenfahrt, bei der ihn ein Tesla über Hunderte Kilometer von Montana nach Minnesota gebracht habe. "Die neuesten FSD-Versionen sind zu 'echtem' autonomen Fahren fähig, insbesondere bei gutem Wetter", sagte der Analyst dazu.

Ein weiteres Argument für die Fortschrittlichkeit von FSD sei laut Potter auch die wachsende Verbreitung von Abonnements für die Selbstfahr-Technologie. So hatte Tesla zuletzt 1,28 Millionen aktive Abos ausgewiesen. Darüber hinaus würden auch die Versicherungsrabatte, die Tesla Kunden anbietet, die FSD häufig nutzen, für die Leistungsfähigkeit der Technologie sprechen.

Hinzu komme die angestrebte kommerzielle Ausweitung der Robotaxi-Dienste. Tesla betreibt bereits erste Tests ohne Sicherheitsfahrer in Städten wie Austin, Dallas und Houston und habe Genehmigungen für weitere Städte beantragt. So plane Tesla laut Potter, seine Robotaxis in der ersten Jahreshälfte 2026 in sieben weiteren Bundesstaaten einzuführen, wenngleich die Zeit zur Erreichung dieses Ziels knapp werde. "Das mag unrealistisch sein ... aber der Trend ist eindeutig", so Potter.

Analyst traut Tesla-Aktie Anstieg um 30 Prozent zu

"Was die Leistungsfähigkeit von Teslas Full Self-Driving-Software (FSD) angeht, mangelt es nicht an Skeptikern", schrieb Potter laut "MarketWatch". Er selbst zählt sich allerdings offensichtlich nicht dazu und bekräftigte sein "Overweight"-Rating für die Tesla-Aktie. Sein Kursziel liegt laut "TipRanks" unverändert bei 500 US-Dollar, womit er dem Anteilsschein noch einen kräftigen Anstieg um rund 30 Prozent zutraut, ausgehend vom gestrigen Schlusskurs.

Am Donnerstag reagiert die Tesla-Aktie im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Plus von 1,53 Prozent auf 387,42 US-Dollar auf den äußerst positiven Analystenkommentar.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at