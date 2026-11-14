Neocloud-Warnung von Musk 14.11.2026 02:17:00

Tesla- und SpaceX-Chef Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht 2027 der Börsencrash?

Tesla- und SpaceX-Chef Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht 2027 der Börsencrash?

Musk sieht ein Sterben unter den Neoclouds, doch trifft das den gesamten Markt, wenn wenige Konzerne den S&P 500 prägen?

  • Musk warnt vor gestrandeter Rechenleistung in halbfertigen Rechenzentren
  • Warum wenige Techwerte den Index so verwundbar machen
  • Steigende Zinserwartungen verschärfen die Finanzierungsfrage

Elon Musk erwartet für 2027 ein turbulentes Jahr der KI-Infrastruktur und ein Sterben unter den spezialisierten Cloud-Anbietern, den Neoclouds. Anleger fragen sich, ob daraus ein Börsencrash werden kann. Entscheidend sind die Finanzierungsbedingungen und die hohe Konzentration des S&P 500 auf wenige Techkonzerne.

Musks Warnung zur KI-Infrastruktur

Musk stimmte Ende Oktober auf X dem Investor Chamath Palihapitiya zu, dass 2027 ein turbulentes Jahr für KI-Infrastruktur werde. Er erwartet viel gestrandete Rechenleistung in teilweise fertigen Rechenzentren. Musk sagte, mehr als 200 Neoclouds stehe ein Sterben und eine Konsolidierung bevor, einige überstünden es, aber nicht viele.

Als Grund nennt Musk die Kreditmärkte. Sie hätten Unternehmen ohne wesentliche, von KI-Rechenzentren unabhängige Einnahmen den Zugang zu Geld fast vollständig versperrt. Palihapitiya nennt die Neoclouds unorganisiert und schlecht kapitalisiert und erwartet Verzögerungen bei Projekten sowie gescheiterte Investitionen.

Die Warnung ist damit vor allem ein Finanzierungsargument und keine Crash-Prognose. Für Anleger zählt, wie viele Geschäftsmodelle von frischem Fremdkapital abhängen.

Interessenkonflikt und Gegenstimmen

Musk äußerte seine Warnung Ende Oktober, nur einen Tag bevor SpaceX eine verbindliche Finanzierungszusage über rund 40 Milliarden US-Dollar bekanntgab. Mit dem Geld sollen laut SpaceX per Leasing Grafikprozessoren der nächsten NVIDIA-Chipgeneration Vera Rubin finanziert werden. Angeführt wurde die Finanzierung demnach von Apollo Global Management und Goldman Sachs. Möglich sei das gewesen, so Musk, weil SpaceX über ein Investment-Grade-Rating verfüge und Einnahmen aus Starlink und Raketenstarts erziele. Auf die zeitliche Nähe zwischen Warnung und eigener Finanzierung weist Trending Topics hin.

Aber auch Gartner erwartet laut einem Report von Mitte Oktober, dass mehr als 80 Prozent der Neocloud-Anbieter bis 2030 ihren eigenständigen Betrieb einstellen. Gartner-Prognostiker John Lovelock sagte, man sage nicht, dass diese Firmen aus dem Geschäft ausscheiden, viele würden übernommen. NVIDIA-Chef Jensen Huang hält dagegen, die Nachfrage sei enorm und das knappe Kapital werde sich lösen.

Das Bild ist damit gemischt: Einigkeit besteht über den Kapitalbedarf, Dissens über die Folgen. Gartner rechnet eher mit Übernahmen als mit Marktaustritten.

S&P 500: Konzentration als Risiko

Motley-Fool-Autor Adam Spatacco weist daneben auf die Anfälligkeit des S&P 500 hin: Acht Konzerne machten rund 36 Prozent des Index aus. Fielen sie um 30 Prozent, ergäbe das rechnerisch rund 10 Prozent Indexminus. Spatacco sieht die größere Gefahr in zu hoch eingepreisten Erwartungen, weniger in einem platzenden KI-Hype.

Ein Crash träfe also nicht Neoclouds allein, sondern über die Gewichtung breite Indexanleger. Ob es so weit kommt, hängt davon ab, ob die KI-Umsätze die Investitionen rechtfertigen.

Zinsen verteuern die Finanzierung

Zusätzlich rückt die Geldpolitik in den Anleger-Fokus: Höhere Zinsen erschweren kapitalintensive Projekte, und genau dort setzt Musks Argument an. Je teurer das Geld, desto schwerer haben es schwach kapitalisierte Anbieter.

Beobachtungspunkt sind deshalb die nächsten Fed-Sitzungen, bei denen sich zeigen wird, wie stark die Finanzierungskosten für KI-Projekte steigen.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kiyosaki sieht `größten Crash der Geschichte` kommen - so können sich Investoren absichern
KI-Blase an der Börse? So können Anleger ihr Depot für einen Crash wappnen
Bitcoin und der KI-Crash: Für Arthur Hayes ein Grund zum Optimismus bei Kryptowährungen

Bildquelle: KanawatTH / Shutterstock.com,Immersion Imagery / Shutterstock.com,MR Gao / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen