Tesla unter Druck: Wall Street nach Jobdaten erholt

Die Verlangsamung des Lohnwachstums in den USA stimmt die Anleger an der Wall Street optimistisch. Trotz der Spannungen zwischen Israel und Iran und der hartnäckigen Zinswende-Skepsis der Fed verabschieden sie sich versöhnlich ins Wochenende. Für Tesla sieht es nicht so rosig aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel