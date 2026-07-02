Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.07.2026 00:33:55
Tesla vehicle sales jump 25%, far exceeding estimates
Despite the surprisingly positive result, the Elon Musk-led company’s shares tumbled 7.5% on ThursdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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