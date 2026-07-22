Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 22:54:38
Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street
AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte haushoch die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie. Analysten hatten bei diesem Wert im Schnitt mit 51 US-Cent gerechnet, Tesla kam auf 33 Cent, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent.
Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 28,24 Milliarden Dollar (24,75 Mrd Euro). Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beidem Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht. Unter dem Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar.
Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt./so/DP/he
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